В райцентре Воронежской области полицейские помогли застрявшему на дороге водителю

Водитель поблагодарил полицейских за помощь и продолжил путь. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 31 января, в 18.30 в Борисоглебске на дороге Москва – Астрахань экипаж ДПС заметил автомобиль «Форд Дукато» с включенными аварийными сигналами, стоявший на обочине. А рядом с машиной сотрудники ГИБДД увидели мужчину.

Старшие лейтенанты Денис Фукс и Максим Поздняков подошли к этому человеку. Оказалось, что он шофер «Форда». Мужчина рассказал о том, что ехал со стороны Волгограда в направлении Воронежа и у него кончился бензин.

Полицейские доехали до ближайшей АЗС, прихватив с собой канистру. Там они залили бензин и отдали его водителю «Форда». Тот в результате сумел доехать до АЗС, чтобы там уже заправиться как следует. Шофер поблагодарил инспекторов ГИБДД за помощь.