Жительница Воронежа оформила кредит и перевела деньги мошенникам

Четыре жителя Воронежской области в воскресенье сообщили в полицию о фактах дистанционного мошенничества. Большинство из них незнакомцы смогли убедить в угрозе для их сбережений и необходимости «защиты» денег.

А 29-летней жительнице Воронежа человек, представившийся «сотрудником банка», сообщил, что служба безопасности зафиксировала попытку оформления кредита на ее имя. Когда девушка сказала, что не оформляла кедита, ей предложили срочно его оформить, чтобы опередить незнакомцев. Затем перевести деньги на безопасный счет. Но «безопасным» оказался счет, оформленный на мошенников. Все 500 тысяч кредита ушли на него.

Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время по всем факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Идут поиски подозреваемых.