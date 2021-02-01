Воронежская область исчезла из федеральной статистики по смертям от коронавируса

На федеральном уровне почему-то перестали считать жертв коронавируса в Воронежской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весьма оригинально разрешилась проблема разных данных по смертности от COVID-19 в федеральном и региональном оперативным штабах. На сайте Стоп Коронавирус.РФ вообще исчезла информация о летальных исходах от этой болезни в Воронежской области. Ее нет уже вторые сутки.

В региональном управлении Роспотребнадзора статистику по смертям (на этот раз безальтернативную) еще дают. По сведениям санитарных врачей, в Воронежской области на утро 1 февраля стало известно еще о четырех умерших от коронавируса. Всего число смертей в нашем регионе за время эпидемии уже 1859.

Напомним, на утро 1 февраля стало известно о 373 новых зараженных (пятое место среди худших регионов России) и 280 выздоровевших (девятое место среди лучших).