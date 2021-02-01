Коронавирус в Воронежской области на утро 1 февраля: пятое место в России по зараженным, девятое – по выздоровевшим

Заражаться за сутки стало чуть меньше жителей Воронежской области. Возможно, положительную роль сыграла начавшаяся вакцинация. Фото: Артем КИЛЬКИН

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о числе заразившихся жителей Воронежской области за прошедшие сутки. Оказалось, что заболели 373 наших земляка. Это пятое место среди худших по этому показателю регионов России. Общее число зараженных за время начала эпидемии в нашей области теперь 58 592.

В то же время Воронежская область входит в десятку и со знаком «плюс» - то есть, по выздоровевшим. За прошедшие сутки коронавирус победили 280 человек. И это девятое место среди самых благополучных по этому показателю регионов России. Всего выздоровели уже 52 579 жителей области.

Напомним, в Воронежской области вернулись к очной форме обучения школы, разрешили это сделать и студентам вузов. Открыли фудкорты и детские игровые комнаты и аттракционы в торговых центрах с условием не более чем 50-процентной заполняемости. Подросткам теперь только не рекомендуют ходить в ТЦ. Что для нашего человека практически равносильно тому, что сказали «можно». Из ограничений, по сути, осталось только требование обязательной самоизоляции для пожилых людей 65 лет и старше до конца февраля. В то же время областные власти сообщили о том, что первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 19 тысяч наших земляков.