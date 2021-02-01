В Воронеже нашли двух пропавших женщин

Благополучно завершились поиски 26-летней Анны П. и 39-летней Татьяны К. Обе вернулись домой.

Анна П. ушла из дома на улице Красноармейской 14 января, обещала вернуться вечером, но пропала на две недели. За нее беспокоился муж. 28 января волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» сообщили, что женщину нашли.

39-летняя Татьяна К. 22 января ушла из дома на улице 9 января и не вернулась. Ее искала мать. В понедельник, 1 февраля волонтеры центра «Регион 36» сообщили, что и она объявилась.

Где все это время были обе женщины, не сообщают.