Сосед по общежитию украл у воронежца 45 тысяч

31-летний воронежец всего вышел из своей комнаты в общежитии Центрального и района, забыв закрыть дверь. Это заметил его 26-летний сосед и, как только хозяин скрылся из виду, вошел в его комнату. Там злоумышленник похитил деньги на общую сумму в 45 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Найти и задержать подозреваемого для оперативников не стоило труда. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «кража». Фигуранту грозит до шести лет заключения. Мужчину отпустили, взяв с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.