В Воронежской области в авариях пострадали 9-летний мальчик и 10-летняя девочка

После аварий в Верхнехавском и Панинском районах в больницы попали трое взрослых и двое детей. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 31 января, в 16.05 в Верхнехавском районе на 33 километре дороги трасса Дон – Малая Приваловка – граница Липецкой области случилась авария, в которой пострадали три человека.

По данным полиции, 30-летняя женщина, управлявшая «Дэу-Нексия», потеряла контроль над машиной. Автомобиль вылетел с дороги. В результате сама автоледи и ее пассажиры, 21-летний мужчина и 10-летняя девочка, получили травмы. Всех троих отвезли в больницу.

В тот же день в 17.00 на 283 километре дороги Курск – Воронеж 31-летняя женщина, рулившая «семеркой», ехавшая со стороны Анны в направлении Воронежа, не справилась с управлением автомобилем. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. В аварии получила травмы сама женщина и ехавший с ней 9-летний мальчик. Их также отвезли в больницу.

Напомним, 30 января страшная авария случилась в городе Поворино. Там 14-я «Лада» врезалась в электрический столб и перевернулась на крышу. В ДТП погибли три пассажира – подростки 15 и 17 лет и 24-летний мужчина. Пострадали еще двое. В больницу отвезли еще одного 24-летнего мужчину и 29-летнюю женщину.

Полицейские призывают в условиях гололедицы на дорогах ехать очень осторожно. Гнать в таких условиях – это огромный риск уйти в неуправляемый занос.

Всего 31 января в Воронежской области случилось 97 ДТП, из них 61 – в Воронеже, 20 – в районах, 16 – на федеральных трассах. В девяти авариях получили травмы 14 человек. Полицейские задержали 16 пьяных водителей и еще 65 ехавших на запрещающий сигнал светофора.