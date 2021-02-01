В воронежских лесах подкармливают косуль

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Воронежские лесники каждый год зимой подкармливают обитателей леса. Особенно это важно в условиях глубокого снега, как сейчас. В такую пору, по словам ученых, осень страдают косули, которые проваливаются в сугробы и не могут добывать себе пищу.

- Чтобы поддержать животных в тяжелые зимние месяцы, сотрудники Бутурлиновского лесничества оказывают поддержку егерской службе – во время патрулирования по лесным насаждениям развозят зерно по кормушкам и подкормочным площадкам, расчищают подходы к ним, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

Подкормку проводят до полного схода снежного покрова, и эта мера способствует увеличению поголовья косуль в лесах.