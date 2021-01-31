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Спорт

Воронежский «Факел» за один день выиграл у двух иностранных команд

Не устояла перед натиском клуба из столицы Черноземья и косовский ФК «Дукаджини»
Юрий КОЗЛОВ
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Второй матч за один день на втором турецком сборе провел «Факел». На этот раз соперником был ФК «Дукаджини» из города Клина маленькой страны Косово – одного из обломков развалившейся Югославии.

В первом тайме «Факел» открыл счет, однако перед самым свистком на перерыв цели достиг удар издали косовского футболиста – 1:1.

Вторую половину игры лучше начали уже футболисты «Дукаджини». Они вышли вперед, однако потом забивал только «Факел». Сначала счет сравняли после навеса в штрафную на уже пустые ворота, а потом воронежцы забили еще два мяча. Обе команды продолжали создавать опасные моменты, но голы больше забить не смогли. Итог – 4:2.

Это была уже вторая победа «Факела» за день 31 января. Напомним, в первой игре был повержен словацкий ФК «Партизан Бардеев» - 2:0.

Кстати, стал известен еще один соперник «Факела» на предсезонном сборе. 3 февраля наша команда померяется силами со столичным «Торпедо». Игра стартует в 11.30 по московскому времени.