Воронежский «Факел» одержал первую победу в 2021 году

Фрагмент игры со словацкой командой. Фото: с сайта ФК "Факел"

На втором турецком сборе «Факел», выступавший в составе, близком к основному, уверенно обыграл клуб второй по силе лиги Словакии «Партизан Бардеев».

Судьба матча практически решилась за три минуты первого тайма. Сначала на 26-й счет открыл подключившийся к атаке защитник Михаил Смирнов, в этом матче бывший капитаном команды. А потом преимущество «Факела» упрочил форвард Андрей Разборов. Случилось это на 29 минуте. Счет 2:0 не изменился до конца игры.

В эти минуты «Факел» проводит вторую контрольную игру за день – с командой из Косово – ФК «Дукаджини». После первого тайма счет ничейный – 1:1.