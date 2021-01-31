В Воронеже закроют один из маршрутов общественного транспорта

Чиновники планируют изменить путь двух маршрутов общественного транспорта, а еще один и вовсе ликвидировать. Фото: из архива «КП»

В воронежском городском управлении транспорта на заседании комиссии, регулирующей общественный транспорт, приняли решение о закрытии маршрута № 20М. Сделать это собираются весной, после истечения срока контракта. В мэрии пообещали пустить по этому участку пути автобусы с других маршрутов.

Кроме того, на заседании сообщили о планирующемся изменении еще двух маршрутов: №№ 23К и 33К.

Автобусы № 23К планируют пустить от Перхоровича через улицы Космонавтов, Донбасскую, Плехановскую, Кирова, Космонавтов и обратно до Перхоровича. Они к тому же сменят номер на 83-й.

Маршрутки № 33К будут ездить от улицы Перхоровича до остановки «Студенческий городок ВПИ». Им тоже сменят номер – просто на 33-й.

Изменения по этим двум маршрутам тоже вступят в силу весной. В мэрии, впрочем, не исключают, что решение по всем трем не окончательное. И до весны возможны какие-то точечные коррективы.