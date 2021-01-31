В Воронеже пять машин полицейских заблокировали и задержали пьяного водителя

Гонки закончились блокированием и задержанием пьяного водителя. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото иномарки и стоявших рядом полицейских машин. Автор поста сообщил, что в ночь на воскресенье, 31 января, на улице Лихачева в Левобережном районе стражи порядка заблокировали и задержали пьяного водителя.

Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД:

- Наши сотрудники заметили «БМВ Х5», совершавшую хаотичные маневры на дороге. От водителя потребовали остановиться, но он не реагировал и продолжал движение. Полицейские догнали машину, заблокировали ее и задержали мужчину, сидевшего за рулем. Ему 34 года, он житель Воронежа. Экспертиза показала, что мужчина был пьян.