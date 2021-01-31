В Воронеже сотрудники МЧС предупредили о снегопаде и сильном ветра

Слякоти на улице в ближайшие дни конца не предвидится. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В региональном управлении МЧС сообщили о том, что получили очередной неблагоприятный прогноз от Воронежского гидрометцентра. Нынешняя отвратительная погода, про которую в народе говорят – хороший хозяин на улицу собаку не выгонит – продлится по крайней мере до 18.00 понедельника, 1 февраля.

Все, кто сегодня смотрел в окно, могут печально констатировать – снег там переходи в дождь, на дорогах скользко. В довершение всех неприятностей синоптики пророчат усиление ветра до 18 м/c и метель.

Более того, легкий мороз ночью и плюсовая температура дням, по сведениям метеорологов, продлится по крайней мере до 4 февраля.