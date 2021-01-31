Число привитых от коронавируса жителей Воронежской области перевалило за 19 тысяч

Число получивших вакцину жителей Воронежской области приближается к 20 тысячам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром в воскресенье, 31 января, областные власти сообщили новые данные о жителях нашего региона, получивших прививку от коронавируса. По их сведениям, первую часть вакцины ввели уже 19 003 нашим землякам. При этом вторую часть, после которой прививка становится максимально эффективной, получили пока только 2480 человек.

Напомним, по данным на 28 января, первую часть вакцины ввели 11 452 жителям Воронежской области. Получается, что их число увеличилось немногим меньше, чем в 1,7 раза. А вторую часть тогда получили 2327 человек – теперь на 153 больше.

В пресс-службе процитировали слова губернатора Александра Гусева, что сейчас в регионе на иммунизацию тратится около 10-20 минут на человека. При этом глава области заявил, что он поставил задачу перед департаментом здравоохранения сократить это время.

Кроме того, губернатор заявил, что несмотря на возвращение детей с каникул, доля их заболеваний коронавирусом остается незначительной – за неделю с 21 по 28 января всего 0,43 от общего числа учащихся.

Напомним, прививку может сделать любой совершеннолетний житель Воронежской области, предъявив паспорт и полис ОМС. Нельзя делать вакцину только если у вас температура выше 37 градусов.