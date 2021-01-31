В центре Воронежа из-за акций сторонников Навального образовались огромные пробки

В центре Воронежа сейчас лучше передвигаться на своих двоих. Фото: Яндекс.Пробки

В середине дня воскресенья, 31 января, в центр Воронежа практически невозможно проехать. Несколько улиц перекрыли для того, чтобы участники несанкционированной акции в поддержку задержанного «берлинского пациента» Алексея Навального смогли что-то такое продемонстрировать.

Ясной политической цели, кроме демонстрации лояльности персоне сомнительной репутации, у участников акции нет. Единственное, что они добиваются уже второе воскресенье подряд, - водителям приходится объезжать за тридевять земель закрытый центр города.

Если в целом проехать по Воронежу можно свободно (загруженность улиц специализированный сервис Яндекса оценивает в три балла), то в центре города скорость машин не превышает 3-5 км/час.