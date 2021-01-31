В Воронеже могут появиться еще четыре выделенные полосы для маршруток

Выделенные полосы для общественного транспорта в крупнейших городах России уже стали привычными. Фото: Иван МАКЕЕВ

На совещании у губернатора Александра Гусеве и.о. главы Воронежа Сергей Петрин анонсировал создание еще четырех выделенных полос для общественного транспорта. Они могут появиться сначала на двух мостах – Чернавском и ВоГРЭСовском, а затем на Московском проспекте и на улице Плехановской.

Напомним, на данный момент для маршруток действуют выделенные полосы на Северном мосту и улице Остужева. Горожане в соцсетях жаловались на неудобства: водители, привычные к другой организации движения, поначалу часто нарушали правила. И вынуждены были платить штрафы. Однако на совещании Сергей Петрин заявил, что опыт введения выделенной полосы в этих двух местах признан успешным. По его словам, скорость маршруток в этом районе города в результате увеличилась на 10-15 км/ч. Кроме того, никто при движении не дергается из ряда в ряд, что раньше часто было причиной ДТП.