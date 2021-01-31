Две версии штабов: по одной на утро 31 января в Воронежской области от коронавируса никто не умер, по другой – скончался 21 человек

Федеральный и региональный штабы по борьбе с коронавирусом упорно не могут договориться, как считать умерших от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Крайне странные сведения о умерших за сутки от коронавируса жителях Воронежской области дали в федеральном оперативном штабе на утро воскресенья, 31 января. Если верить данным на сайте Стоп Коронавирус.РФ в нашем регионе за сутки от этой страшной болезни никто не умер.

В то же время в региональном оперативном штабе даются сведения со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, что за последние сутки коронавирус свел в могилу еще 21 человека. При этом общее число жертв заразы теперь 1855.

Мы неоднократно обращали внимание на различие в федеральной и региональной статистике по числу умерших. Но если недосчитанные или пересчитанные одну-две смерти еще можно понять, то 0 и 21 – это мягко говоря, перебор.

Хорошо, что хотя бы по заразившимся и выздоровевшим цифры у обоих штабов одинаковые. За сутки коронавирус обнаружили у 375 жителей Воронежской области. И по этому показателю наш регион – снова пятый среди худших в России. Всего с начала эпидемии болезнь обнаружили уже у 58 219 наших земляков.

В то же время выздоровели 294 человека. И здесь Воронежская область тоже в десятке. Но уже лучших регионов России. Всего коронавирус победили 52 299 жителей нашей области.

Напомним, на днях в Воронежской области разрешили работу фудкортов и аттракционов в торговых центрах с условием заполняемости не более 50 процентов. Местным вузам дали "зеленый свет" на возврат к очной форме обучения. В то же время пенсионерам 65 лет и старше продлили обязательную самоизоляцию до конца февраля.