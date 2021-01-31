В Воронеже иностранец нашел на улице мобильник с банковскими картами и «погулял» на 35 тысяч

Найденными банковскими картами долго пользоваться иностранцу не дали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21-летний воронежец обратился за помощью в отдел полиции № 3 Левобережного района. Молодой человек рассказал, что потерял мобильник и банковские карты. Вскоре с его счета кто-то снял 35 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злодействовал 24-летний гражданин Украины, временно живущий в Воронеже. Мужчину задержали на съемной квартире. В отделе полиции он признался, что нашел на улице сотовый с вложенными в него банковскими картами. Через мобильный банк он сначала оформил кредит, а потом снял все деньги, которые лежали на счетах у рассеянного юноши.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Суда гражданин Украины будет дожидаться в СИЗО.