В Воронеже иномарка покалечила женщину на «зебре»

46-летнюю женщину, получившую тяжелые травмы, на скорой отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 30 января, в 1.20 у дома № 145Б на улице Матросова случилось ДТП, в котором пострадала женщина.

По данным полиции, 31-летний водитель «Мицубиси Лансер», ехавший со стороны улицы Броневой в направлении Ворошилова, на «зебре», рядом с которой работает светофор, сбил пешехода. 46-летняя жительница Воронежа попала в больницу с тяжелыми травмами.

Полицейские разбираются, почему водитель, приближаясь к «зебре», не притормозил и не пропустил переходившую дорогу женщину.

Всего 30 января в Воронежской области случилось 127 ДТП, из них 88 – в Воронеже, 35 – в районах, 4 – на федеральных трассах. В двух авариях три человека погибли, один получил травмы. Полицейские задержали 19 пьяных водителей. Еще 56 будут оштрафованы за проезд на запрещающий движение сигнал светофора.

Напомним, самая жуткая авария 30 января случилась в городе Поворино. Там в электрический столб врезалась 14-я «Лада». Машина перевернулась на крышу. В ДТП погибли три пассажира – подростки 15 и 17 лет и 24-летний мужчина. Пострадали еще двое. В больницу отвезли еще одного 24-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. 22-летний водитель чудом уцелел, но теперь может надолго попасть за решетку.