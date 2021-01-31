В Воронежской области отремонтировали дореволюционный дом

Так сейчас выглядит здание Фото: Фонд капремонта Воронежской области

В 2020 году завершился капитальный ремонт многоквартирного дома №3 в Элеваторном проезде в Борисоглебске. Дом построен 1916 году, но объектом культурного наследия не является. Здание давно нуждалось в восстановительных работах.

- Поэтапный капитальный ремонт нашего дома начался в 2016 году. Тогда полностью обновили системы отопления и электроснабжения, - рассказал житель дома Олег Малка. - Старая отопительная система уже давно не обеспечивала нормальный прогрев здания. Бывало, что зимой в некоторых квартирах температура не поднималась выше 12-15 градусов. Сейчас в квартирах тепло и комфортно.

Дом давно нуждался в ремонте Фото: Фонд капремонта Воронежской области

В 2018 году начался ремонт кровли. У крыши этого дома необычная геометрическая форма, которую строителям в ходе работ пришлось учитывать. Новая крыша полностью металлическая. Карнизы и дымоходы были аккуратно обшиты металлопрофилем, установлены снегозадержатели, предотвращающие лавинообразное падение снежно-ледовых масс, которые раньше повреждали фасад и козырьки над подъездами.

В 2020 году началось внешнее обновление дома в Элеваторном проезде. К этому времени ирпичная кладка во многих местах облупилась, имеющиеся элементы архитектурного декора оказались на грани исчезновения.

- Восстановлены архитектурные украшения. Сохранили строители и кованные элементы козырьков над подъездами, которые придают зданию особый колорит. Сочетание песочного цвета стен с коричневыми фрагментами кирпичной кладки делает фасад дома ярким, но, вместе с тем, позволяет почувствовать, что это здание действительно с историей, - отмечает Олег Малка.