Воронежец при покупке металлических труб и профиля попался в ловушку мошенника

38-летний житель Лискинского района 14 июля 2020 года на сайте «Авито» увидел объявление о продаже металлических труб и профиля. Он связался с продавцом по телефону. Затем перевел на указанные реквизиты банковской карты 43 тысячи рублей. Но товар ему так и не доставили, а «продавец» перестал отвечать на телефонные звонки.

Оперативники задержали мошенника в Московской области. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Полиция настоятельно рекомендует гражданам исключить факты перевода денежных средств в качестве предоплаты за получение товара, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.