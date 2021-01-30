В Воронежской области доплату к пенсии получат более 500 летчиков

С 1 февраля 2021 года в России увеличится размер доплаты к пенсиям у летчиков и шахтеров. В Воронежской области, как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда, такую доплату получают 504 летчика и 163 работника угольной промышленности.

Величина доплаты индивидуальна и зависит от продолжительности специального стажа, то есть выслуги лет, и заработка гражданина. Кроме того, учитывается отношение суммы взносов, пеней и штрафов в ПФР, поступивших в предыдущем квартале от организаций, использующих труд данных категорий лиц, к сумме средств, необходимых для финансирования указанных доплат.

В связи с этим, размер доплат изменяется каждые три месяца: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября.

Средний размер доплаты по Воронежской области с 1 февраля и составит: у летчиков – около 9984 рублей, а у шахтеров – около 4536 рублей.