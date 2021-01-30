Воронежский художник создал портрет Стива Джобса на «холсте» из 498 смартфонов от Apple

Фото предоставлено Денисом Копытовым

Воронежский художник Денис Копытов создал портрет Стива Джобса на импровизированном «холсте» из 498 смартфонов компании Apple. Высота арт-объекта составляет 2 метра 30 сантиметров, а его ширина - 1 метр 75 сантиметров. Рисунок был нанесен прямиком на корпусы iPhone.

Заказчиком выступил один из сервисных центров, которые специализируется на ремонте как раз «яблочных» гаджетов. Теперь портрет Стива Джобса, легендарного основателя компьютерной империи Apple, встречает клиентов.

Денис Копытов рассказал «КП-Воронеж», что на работу у него ушло около месяца. Из-за того, что работа столь необычная, автору пришлось столкнуться с определенными неудобствами. Например, приходилось все делать на полу в горизонтальном положении, чтобы гаджеты лучше приклеивались.

Крисанн Бреннан несколько лет назад написала откровенную книгу «Червивое яблоко: моя жизнь со Стивом Джобсом». Мемуары вышли и в России, с разрешения издательства «ЭКСМО» мы публиковали фрагменты.