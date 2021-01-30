В Воронежской области инспекторы помогли потерявшемуся мужчине с провалами памяти

По базе дактилоскопического учета удалось выяснить, что этот прохожий - 60-летний житель города Липецка Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

29 января около 00.30 в Эртильском районе младший лейтенант полиции Дмитрий Разгоняев и лейтенант полиции Юрий Семыкин заметили шедшего вдоль проезжей части мужчину. Оказалось, что он шел из города Эртиль в сторону поселка Панино.

Во время разговора инспекторы поняли, что мужчина страдает потерей памяти. Сотрудники ДПС посадили прохожего в патрульный автомобиль, угостили чаем и привезли в дежурную часть территориального отдела полиции.

По базе дактилоскопического учета удалось выяснить, что этот прохожий - 60-летний житель города Липецка. До дома мужчине нужно было бы пройти около 120 километров, а если добираться на автомобиле, то около 160.

- Стражи порядка связались с родственниками мужчины, которые приехали за ним из соседнего региона. Липчане выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за то, что не оставили их родственника в беде, пришли на помощь и смогли быстро разыскать их контакты, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.