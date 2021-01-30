«Нужно направлять энергию в мирное русло»: общественники высказались о несогласованных митингах в Воронеже

Любые митинги и шествия должны проходить в рамках законодательства

Как сообщает ряд СМИ, со ссылкой на руководителя сети региональных штабов Алексея Навального, на 31 января 2021 года планируются новые шествия в поддержку арестованного политика.

Валерий Черников

Член общественной палаты Воронежской области, директор Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций «Воронежский дом НКО» Валерий Черников отметил, что любые митинги и шествия должны проходить в рамках законодательства, потому что иначе это уже хаос:

«К сожалению в такие несогласованные и неразрешенные митинги вовлекают не просто молодежь, а детей. А в условиях пандемии не проводятся массовые мероприятия, где могла бы собраться молодежь и с пользой провести время. Поэтому они идут на митинги не имея конкретных целей. Я считаю, что возвращаясь к привычной жизни без ограничений, прежде всего нужно возобновлять массовые мероприятия для молодежи, чтобы они занимались конкретными и полезными делами. Нужно направлять их энергию в мирное русло».

Артем Копылов

Депутат Воронежской областной Думы Артем Копылов обратил внимание на то, что в нашем обществе идут протестные настроения и это понятно, сказалась пандемия и нестабильная экономическая ситуация:

«И естественно у молодежи, а у них больше всего энергии, накапливается желание быстро что то сделать и поменять. И как вариант - участие в митингах и протестах. Но стоит помнить, что жизненную позицию можно проявлять по другому более мирно, но добиваясь реальных результатов. Например через волонтерство, через участие в бизнесе и даже через политику. Стать участником молодежных сообществ и организаций и отстаивать интересы».

Людмила Ипполитова

Как отметила депутат областной Думы, внештатный неонатолог Воронежской области Людмила Ипполитова, по подсчетам ведущих социологов на несанкционированные акции 23 января из группы 18-24 летних более 70% респондентов пришли на митинг впервые, а из группы 25-35 лет – более 40%:

«Даже это характеризует срез участников данной акции: поколение, которое выросло под мирным небом, не видело танков, беды, разрухи и не может представить последствий подобных мероприятий. Они не понимают, что от раскачки общества и государства страдают не только те, кто раскачивает, но и люди абсолютно не имеющие к этому никакого отношения. Никто не должен прибегать к таким акциям, защищая свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. А привлечение несовершеннолетних на подобные несанкционированные акции просто преступно! Неравнодушная молодежь – это замечательно и есть много форм реализации своей жизненной позиции: Народный фронт, дискуссионные клубы, областная молодежная организация, волонтерское движение, конкурсы и гранты на различных уровнях, но не бросание снега, петард и бутылок в правоохранительные органы не понимая до конца ради чего вся эта затея и во имя КОГО».

Людмила Ипполитова особо подчеркнула, что организаторов акции не взволновала даже ситуация с коронавирусом:

«А чего там? Не своих же детей и близких подвергаем опасности, переживут! Скученность людей, тесное общение и игнорирование средств индивидуальной защиты в десятки раз повышают риск распространения инфекции, с которой такими огромными усилиями и трудностями, теряя родных и близких, мы все вместе только, только начинаем справляться. Уважаемые и дорогие земляки! Я очень хочу процитировать Леонова Л.М., который говорил: «Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного личного труда: бродягам и тунеядцам всегда бывало чуждо чувство родины!»