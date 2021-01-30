В Воронеже планируют создать медиафасад на здании кинотеатра «Пролетарий»

Так должен выглядеть медиафасад Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже на здании кинотеатра «Пролетарий» планируют установить медиафасад. По замыслу компании «Мира Медиа», кроме рекламы на нем будут транслировать социальные ролики. В администрацию города 29 января поступило соответствующее предложение.

Собственник здания уже согласился на установку конструкции весом около 16 тонн и площадью 440 квадратных метров. Такой экран способен отображать 256 миллионов цветов и оттенков, имеет 100 градаций яркости.

- Современные форматы наружной рекламы должны появляться на улицах города, и я приветствую создание медиафасада на кинотеатре в самом центре Воронежа. Однако в любом случае он должен пройти все этапы согласования с органами, отвечающими за охрану объектов культурного наследия, которые примыкают к зданию кинотеатра, имеют охранные зоны. Не менее важно учесть интересы жителей соседних домов, которые не должны испытывать ни малейших неудобств из-за работы такого яркого объекта, особенно в вечернее и ночное время. Появлению медиафасада должна предшествовать широкая общественная дискуссия, должно быть услышано и мнение горожан, и мнение архитекторов, краеведов, историков, урбанистов, - прокомментировал инициативу мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Инициатор проекта отмечает, что при запуске медиафасада, будут учтены интересы местных жителей и водителей. Планируется, что в вечернее и ночное время яркость будут снижать. Так, с 21:00 до 23:00 трансляция будет производиться в режиме статичной картинки на минимальном уровне яркости. А с 23:00 до 7:00 экран и вовсе обещают полностью выключать.

Кстати в марте, когда пандемия коронавируса была в самом разгаре, кинотеатр «Пролетарий» разместил ободряющую надпись «Прорвемся», набранную синими буквами, какими здесь обычно пишут названия транслируемых фильмов.