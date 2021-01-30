В лобовом столкновении автомобилей в Воронежской области пострадали три женщины

Последствия ДТП Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Спасатели помогли разблокировать пострадавших в столкновении двух автомобилей «Деу Нексия» и «Лада Калина». Авария случилась 29 января примерно в 15:40 у поворота на село Архиповка в Россошанском районе.

Как рассказали «КП-Воронеж» в областной Госавтоинспекции, автомобили ехали навстречу друг другу. За рулем отечественной легковушки была 43-летняя женщина, иномаркой управляла 26-летняя местная жительница.

Инспекторам еще предстоит установить обстоятельства ДТП. Пока не сообщается, кто из автолюбительниц нарушил правила дорожного движения. Однако судя по кадрам аварии, размещенным на сайте регионального ГУ МЧС, машины столкнулись лоб в лоб.

В аварии пострадали три женщины: водители обеих машин и 42-летняя пассажирка «Лады». Их госпитализировали в Россошанскую районную больницу с различными травмами.