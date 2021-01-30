Мошенники заставили взять чудовищный кредит мужчину с ограниченными возможностями из Воронежской области

Возбуждено уголовное дело Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

36-летний житель Грибановского района решил заработать на инвестициях в криптовалюту. По здоровью мужчина ограничен возможностями и хотел заработать хотя бы в интернете. Он нашел сайт и сделал ставку в 100 рублей. За несколько дней он заработал 40 рублей. Видимо, это воодушевило селянина.

Мужчина оставил отзыв о сайте, и вскоре ему в мессенджере написал незнакомец. Тот предложил делать инвестиционные прогнозы на другом, якобы более успешном сайте. 36-летний селянин смог заработать несколько сотен рублей и даже дважды сумел обналичить выигрыш. Однако, когда он перевел аферистам несколько десятков тысяч, они сообщили: чтобы снять деньги, необходимо увеличить сумму счета.

Тогда житель Воронежской области обратился за «быстрым» кредитом. В итоге мужчина зачислил на электронный кошелек мошенников с конца октября 2020 года по январь 2021-го около 30 тысяч рублей. Причем зачислил их на электронный кошелек. Вскоре сайт оказался вовсе недоступен. Мужчина, так и не дождавшись выигрыша, обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к совершению данных преступлений.