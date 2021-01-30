Спасатели предупреждают жителей Воронежской области о мокром снеге и сильном ветре

Ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

30 января с 18:00 до 31 января 18:00 в Воронеже и области местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Возможно, налипание мокрого снега и усиление южного ветра до 15-20 м/с. Соответствующее предупреждение о неблагоприятных погодных условиях поступило от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели просят всех жителей региона быть внимательными и осторожными, позаботиться о своей безопасности и безопасности своего имущества.

Ранее мы сообщали, что в связи с неблагоприятными погодными условиями работа экологических троп в Воронежском биосферном заповеднике имени В.М. Пескова в эти выходные, 30 и 31 января, может быть временно приостановлена.