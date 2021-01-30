В Воронеже устранили повреждение, из-за которого без тепла остались более 50 домов

Ремонт тепловой сети по улице Волгоградская удалось завершить досрочно. Напомним, в районе дома №5 во время планового обхода обнаружили небольшое повреждение. В итоге более 50 домов остались без тепла и горячей воды.

Ожидалось, что ремонт затянется до 19:00, однако уже около 12:00 в воронежском филиале ПАО «Квадра» сообщили, что дефект удалось устранить.

- Наши специалисты досрочно завершили ремонт участка теплосети по улице Волгоградская и включили его в работу. В ходе ремонта они заменили ветхий участок трубы протяженностью 2 метра. Тепло и горячая вода вернутся в квартиры в течение 2-3 часов. Непосредственно подключением домов займутся УК, - отметили в пресс-службе регионального филиала ПАО «Квадра».