В Воронежской области к 30 января от коронавируса скончались еще 20 человек

Общее число умерших достигло 1 834 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 57 844. За последние сутки заболевание подтвердилось еще у 376 человек. Об этом 30 января сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

За последние 24 часа также выписали 381 пациента. Общее число победивших заболевание увеличилось до 52 005.

К сожалению, стало больше и тех, кто не сумел справиться с коронавирусом. Число умерших достигло 1 834. Только за сутки скончались 20 человек.

Ранее воронежских пенсионеров попросили и дальше оставаться дома: 29 января губернатор еще на месяц, до конца февраля, продлил в регионе режим самоизоляции для людей старше 65 лет.