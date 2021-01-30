В Воронежской области водитель фуры насмерть переехал пешехода

На вид погибшему мужчине было около 40-50 лет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

29 января в Павловском районе 59-летний житель Ростовской области, водитель большегрузного автомобиля «Вольво», сбил пешехода. ДТП случилось на 682 километре федеральной автодороги М-4 «Дон». Личность пешехода сейчас устанавливают полицейские.

- На вид мужчине было около 40-50 лет. Он скончался от полученных травм в приемном отделении районной больницы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 150 ДТП, из них в областном центре - 110, на федеральных трассах - 8, в районах области - 32. В 8 ДТП 10 человек получили травмы различной степени тяжести и 1 погиб.