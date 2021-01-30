В Воронеже более 50 домов остались без тепла и горячей воды из-за повреждения сети

Работы идут в районе дома №5 по улице Волгоградская Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже приступили к срочному ремонту тепловой сети по улице Волгоградская. Работы идут в районе дома №5. Во время планового обхода там обнаружили небольшое повреждение. Об этом 30 января сообщили в воронежском филиале ПАО «Квадра».

На месте уже работает ремонтная бригада. Примерно до 19:00 будет приостановлена подача тепла и горячей воды в 56 домах города. Неудобства придется потерпеть потребителям по следующим адресам:

Ул. Димитрова, 102, 104, 106, 111, 127, 135, 137, 139/2, 145;

Ул. Витебская, 2;

Ул. Волгоградская, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 7;

Ул. Калачеевская, 1, 3;

Ул. Клинская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;

Ул. Обручева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;

Ул. Окружная, 36;

Ул. Ржевская, 2/2, 3, 5, 7, 9, 9А;

Ул. Чаплыгина, 3, 4;

Ул. Уточкина, 1, 2, 5, 6.