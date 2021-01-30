В Воронежской области отечественная легковушка протаранила ЛЭП: погибли подростки 15 и 17 лет

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

30 января около 2.00 в городе Поворино Воронежской области в опору линии электропередачи влетел автомобиль «ВАЗ-2114». От удара отечественная машина перевернулась на крышу. В момент аварии в салоне находилось 6 человек, включая водителя.

За рулем «четырнадцатой» был 22-летний местный житель. По предварительным данным, он не справился с управлением транспортного средства.

- В результате ДТП, пассажиры 15 и 17 лет, а также 24-летний житель райцентра, скончались от полученных травм. 29-летняя женщина и 24-летний мужчина были доставлены в медучреждение. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель задержан в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса РФ, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.