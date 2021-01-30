В Воронежском заповеднике могут на время закрыть экотропы из-за сильного ветра

Если погода будет хорошей, тропы продолжат работу Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В связи с неблагоприятными погодными условиями работа экологических троп в Воронежском биосферном заповеднике имени В.М. Пескова в эти выходные, 30 и 31 января, может быть временно приостановлена.

В Воронежском гидрометцентре действительно сообщают о том, что в эти дни скорость ветра будет достигать 8-13 м/с. А согласно правилам посещения экскурсионных объектов на территории Центральной усадьбы Воронежского заповедника маршруты экологических троп открыты для посещения только в светлое время суток и при благоприятных погодных условиях. При усилении ветра до 10 м/с они закрываются.

В этом случае продажа билетов на посещение экотроп будет прекращена. Так что если вы планируете посетить Центральную усадьбу заповедника, учитывайте погодный фактор.

Ранее мы писали, что для любителей активного отдыха на свежем воздухе в Воронежском заповеднике оборудовали лыжный маршрут. Он начинается практически от автомобильной парковки, старт - у вольера с волками.