В Воронеже больше недели разыскивают нуждающегося в медицинской помощи пенсионера

Известно ли вам что-либо о пропавшем мужчине?

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Воронежской области разместили объявление с просьбой помочь найти Виталия Лачугина. С 23 января 2021 года его местонахождение неизвестно. Виталию Васильевичу - 74 года. Он нуждается в медицинской помощи и может не ориентироваться в пространстве. Поиск объявлен по городу Воронеж.

Приметы пропавшего мужчины: рост - 173 сантиметра, плотное телосложение, короткие седые волосы и голубые глаза. Неизвестно во что был одет пенсионер в день исчезновения.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем Виталие Лачугине, позвоните по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по России.