В Воронеже нашли 10 необычных вакансий: от конюха до стори мейкера

В январе 2021 года в Воронеже было открыто на 17% больше вакансий, чем в январе 2020-го. Рынок труда в регионе стал активнее после новогодних праздников – и помимо стандартных предложений стали появляться необычные и редкие вакансии. Специалисты hh.ru предложили подборку из 10 необычных предложений для воронежцев.

- К вакансиям продавцов, pиэлтopов, менеджеров по продажам, водителей, сварщиков и других распространенных специальностей все давно привыкли - такие предложения всегда есть на рынке. Гораздо реже можно встретить вакансии для конюха, стропальщика, стори мейкера - именно такие варианты вошли в нашу подборку. Так, молодежи точно будет интересна вакансия стори мейкера. Творческому, креативному кандидату нужно будет снимать сторис, оформлять и выгружать видео в сеть, - рассказывает Валерия Иванова, ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании HeadHunter.

Помимо трех уже названных предложений - конюха, стропальщика и стори мейкера - в список вошла, например, вакансия актриса-сценарист. Кандидату предстоят съемки в видеороликах на YouTube.

Также сейчас работодатели в Воронежской области разыскивают рабочего по нанесению клея, оператора машины по отсадке печенья, ученик намотчика катушек трансформаторов или ученика станочника.

Выделяется и профессия - сборщик грибов - работать нужно в теплицах. Или, например, семейный менеджер, главная задача которого – комплексная забота о доме работодателя, правильная постановка задач домашнему персоналу.