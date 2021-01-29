Воронежцы жалуются на плохую уборку подъездов в условиях эпидемии

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Государственная жилищная инспекция проверила качество уборки в подъездах, в том числе и по жалобам жильцов. Горожане сетовали на грязные полы, подоконники, перила, двери, кнопки лифтов в местах общего пользования.

На этой неделе инспекторы посетили подъезды 9 многоквартирных домов, расположенных в Коминтерновском районе по ул. Владимира Невского, ул. Хользунова, ул. 121 стрелковой дивизии, ул. Маршала Жукова, ул. 25 Января, ул. 45 стрелковой дивизии, ул. Урицкого, проспекту Труда и бульвару Пионеров.

В Советском районе проверили дома по ул. Ворошилова, ул. Пеше-Стрелецкой, ул. Домостроителей, ул. Кривошеина и ул. Теплоэнергетиков. В Ленинском районе - по ул. Кольцовской, ул. Плехановской и ул. Красноармейской. Кроме того, жилищные инспекторы оценили санитарное состояние подъездов в многоквартирных домах по ул. Минской, ул. Иркутской, ул. Революции 1905 года.

Нарушения нашли при обследовании дома № 3 по ул. Теплоэнергетиков, где инспектор обнаружил слой пыли и паутину на лестничных клетках подъездов № 1, № 7 и № 9, на крышках мусоропроводов, отопительных приборах, почтовых ящиках. На основании этого специалист сделал вывод, что влажная уборка и дезинфекция сотрудниками УК здесь не проводились.

- Напомним, обращения и заявления, направленные гражданами в электронной форме, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены с использованием ЕСИА. В связи с этим рекомендуем обращаться в орган госжилнадзора через систему ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main, - напомнили в ГЖИ.