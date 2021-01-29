Воронежские спасатели получили новую пожарную технику

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

В пятницу, 29 января, в воронежском региональном управлении МЧС прошло торжественное вручение ключей от новой пожарной техники для нужд пожарно-спасательных частей.

На службу в Воронежскую область поступили семь автомобилей – три пожарные цистерны на базе КАМАЗ-43256, две цистерны УРАЛ-5557, пожарную насосную станцию КАМАЗ-43118. В специализированную пожарно-спасательную часть передали ключи от автомобиля газодымозащитной службы КАМАЗ-4308.

После торжественной церемонии, которая прошла на территории СПСЧ № 15, новая техника отправилась в места своей постоянной дислокации для несения службы.