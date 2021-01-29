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Происшествия

В райцентре Воронежской области женщина лишилась 1,36 миллиона после звонка мошенников

Аферисты так заморочили ей голову, что она побежала оформлять кредиты якобы, чтобы хакеры не успели сделать то же самое
Юрий КОЗЛОВ
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Женщина перевела 1,36 миллиона рублей на 27 номеров мобильных телефонов мошенников.

Женщина перевела 1,36 миллиона рублей на 27 номеров мобильных телефонов мошенников.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Бессовестные мошенники мало того, что лишили 62-летнюю жительницу Павловска уймы денег, так еще и заставили ее для этого изрядно побегать.

Пожилая женщина в несчастную для себя минуту решила ответить на телефонный звонок. Незнакомец, представившийся «сотрудником отдела по борьбе с мошенничествами банковской организации», тут же начал «втирать», что некие хакеры хотят оформить на нее кредиты. И якобы единственный способ им помешать – самой набрать денег у банков. Чтобы они закрыли возможность оформления кредитов.

Поверив этому бреду, жительница Павловска взяла в трех отделениях разных банков кредиты на миллион рублей. А потом и эту кругленькую сумму и свои 300 тысяч рублей отправила на «безопасные» номера 27 мобильных телефонов.

Очнувшись от практически гипнотического воздействия аферистов, женщина ужаснулась. Мало того, что она лишилась огромных денег, ей еще и нужно было платить банкам несколько десятков тысяч рублей каждый месяц. В состоянии шока она пошла в полицию.

- Вместе с этим крупным мошенничеством подобных преступлений, совершенных 28 января, стало десять. Общий ущерб, нанесенный ими, - 2,5 миллиона рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В очередной раз просим – не доверяйте незнакомцам, звонящим с предложением что-то делать с деньгами. Во всех случаях нужно самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру, который стоит на оборотной стороне банковской карты.

КриминалБорьба с мошенничеством в Воронежской области