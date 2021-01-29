В райцентре Воронежской области женщина лишилась 1,36 миллиона после звонка мошенников

Женщина перевела 1,36 миллиона рублей на 27 номеров мобильных телефонов мошенников. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Бессовестные мошенники мало того, что лишили 62-летнюю жительницу Павловска уймы денег, так еще и заставили ее для этого изрядно побегать.

Пожилая женщина в несчастную для себя минуту решила ответить на телефонный звонок. Незнакомец, представившийся «сотрудником отдела по борьбе с мошенничествами банковской организации», тут же начал «втирать», что некие хакеры хотят оформить на нее кредиты. И якобы единственный способ им помешать – самой набрать денег у банков. Чтобы они закрыли возможность оформления кредитов.

Поверив этому бреду, жительница Павловска взяла в трех отделениях разных банков кредиты на миллион рублей. А потом и эту кругленькую сумму и свои 300 тысяч рублей отправила на «безопасные» номера 27 мобильных телефонов.

Очнувшись от практически гипнотического воздействия аферистов, женщина ужаснулась. Мало того, что она лишилась огромных денег, ей еще и нужно было платить банкам несколько десятков тысяч рублей каждый месяц. В состоянии шока она пошла в полицию.

- Вместе с этим крупным мошенничеством подобных преступлений, совершенных 28 января, стало десять. Общий ущерб, нанесенный ими, - 2,5 миллиона рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В очередной раз просим – не доверяйте незнакомцам, звонящим с предложением что-то делать с деньгами. Во всех случаях нужно самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру, который стоит на оборотной стороне банковской карты.