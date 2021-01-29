Воронежская полиция проверяет сообщения из соцсети о педофиле

Полицияначала проверку по сообщения из сети Фото: из архива «КП»

В соцсети Воронежа появилось сообщение о педофиле, который напал на подростка на проспекте Труда.

- В районе ЦДМ за девочкой в подъезд дома зашёл неизвестный мужчина ( на вид больше 30, темноволосый, с щетиной, среднего роста, в черной куртке и штанах) сказал что она ему понравилась, и сказал чтобы снимала штаны.... Ребенку удалось убежать... Пожалуйста, давайте все будем внимательнее и ещё раз объясним детям как себя вести в подобной ситуации!!! – предупреждает пользователь, пожелавший остаться неизвестным.

Однако в полицию потерпевшие не обращались, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Комсомолка» выяснила, что ведомство начало проверку сообщений соцсети.