В Воронеже дошло до суда дело водителя, сбившего насмерть 4-месячную девочку, которую мама везла в коляске

Момент аварии, забравшей жизнь девочки. Фото: кадр с видео

В пятницу, 29 января, прокурор Ленинского района направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего воронежца. 13 августа в 21.20 на кольце у самолета на улице Ворошилова этот мужчина, руливший «пятеркой», сбил коляску с четырехмесячной девочкой. Надо отметить, что и мама малышки нарушала правила – перебегала дорогу в неположенном месте. В то же время эксперты установили, что водитель явно превышал скорость. Ребенок умер в больнице 15 августа. Мама травм не получила.

Водитель после ДТП скрылся. И только когда его поймали (оказалось, что он был пьян), заявил, что готов заботиться о сбитом ребенке хоть всю жизнь. Через два дня оказалось, что это обещание было пустым сотрясанием воздуха. В свое оправдание тогда мужчина сказал только, что торопился домой, чтобы взять забытое лекарство. До суда он находился в СИЗО. Кстати, вину он то признавал, то нет. В итоге отказался считать себя виновным.

Водитель, похоже, на самом деле так и не раскаялся. Фото: кадр с видео

34-летний воронежец будет отвечать по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.