На воронежские улицы вернутся троллейбусы №7 и №8

Временные неудобства были связаны с восстановлением контактной сети Фото: из архива «КП»

По сообщению пресс-службы мэрии, с 1 февраля в городе возобновится работа двух троллейбусных маршрутов - №7 «ВГУ – Троллейбусное депо № 2» и №8 «ВГУ – Северо-Восточный район (ост. Школа)».

Напомним, временные неудобства горожан были связаны с восстановлением контактной сети.

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