В Воронеже неизвестные напали на мужчину, прогуливающегося с дамой, и отобрали у него деньги

Из архива КП Фото: из архива «КП»

Инцидент произошел 24 января ночью около одного из домов по улице Лихачева. На прогуливавшуюся парочку напали двое неизвестных. Девушку они не тронули, а вот 32-летнего ее спутника отметелили так, что он попал на больничную койку. Даме вместо свидания пришлось вызывать скорую.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, у мужчины были при себе 15 тысяч рублей. Неизвестные их забрали себе и скрылись. В результате правоохранители задержали нападавших. Ими оказались два воронежца 29 и 24 лет. Тот, что моложе, ранее уже был судим за имущественное преступление. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Сейчас они находятся в СИЗО. Молодые люди отказались от дачи показаний.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.