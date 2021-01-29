В Нововоронеже сотрудница похоронного бюро воровала деньги за ритуальные услуги

Как оказалось, ритуальные услуги оказывала рецидивистка Фото: Из архива "КП"

Директор одной из фирм, занимающихся ритуальными услугами в Нововоронеже, заподозрил, что кто-то из его сотрудников нечист на руку. Он обратился с заявлением в полицию. 64-летний руководитель пояснил, что по итогам ревизии у него была выявлена недостача более 83 тысяч рублей.

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что к этому причастна 36-летняя сотрудница фирмы, в прошлом уже отсидевшая в тюрьме за подобные преступления. Как оказалось, она и присваивала деньги, которыми расплачивались клиенты за ритуальные услуги. На них она приобрела себе новую одежду и продукты питания.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту присвоения денег (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Дама находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.