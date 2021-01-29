В продаже появилась нововоронежская Аленка из сои

Скриншот объявления
Жуткая Нововоронежская Аленка привлекла народных умельцев. На одном из популярных сайтов объявлений в среду, 27 января, появилось сообщение о продаже необычной свечи. Она сделана в виде головы, напоминающей устрашающий арт-объект.
Продавцы просят за одну штуку 900 рублей. В объявлении они поясняют, что их свеча похожа на красивую скульптуру московского художника, который показал, что арт-объект может быть красивым. Изготовлена она из сои.
Умиляет слоган, с которым обратились к будущим покупателям продавцы:
– Даже знаменитости меня не смогли купить, а ты… можешь!
Напомним, ранее нынешние владельцы Аленки (изготовитель – воронежская компания ИП «Пилипенко») выставили ее на торги на одной из российских площадок. Аукцион пройдет 15 февраля. Стартовая цена, так возмутившая политика Жириновского, – 1 млн рублей.
А к лету в Нововоронеже должна появиться новая скульптура основательнице села Новая Аленовка. Ее пообещали сваять из бронзы сотрудники московской компании «ЛитАрт».