В продаже появилась нововоронежская Аленка из сои

Скриншот объявления

Жуткая Нововоронежская Аленка привлекла народных умельцев. На одном из популярных сайтов объявлений в среду, 27 января, появилось сообщение о продаже необычной свечи. Она сделана в виде головы, напоминающей устрашающий арт-объект.

Продавцы просят за одну штуку 900 рублей. В объявлении они поясняют, что их свеча похожа на красивую скульптуру московского художника, который показал, что арт-объект может быть красивым. Изготовлена она из сои.

Умиляет слоган, с которым обратились к будущим покупателям продавцы:

– Даже знаменитости меня не смогли купить, а ты… можешь!

Напомним, ранее нынешние владельцы Аленки (изготовитель – воронежская компания ИП «Пилипенко») выставили ее на торги на одной из российских площадок. Аукцион пройдет 15 февраля. Стартовая цена, так возмутившая политика Жириновского, – 1 млн рублей.

А к лету в Нововоронеже должна появиться новая скульптура основательнице села Новая Аленовка. Ее пообещали сваять из бронзы сотрудники московской компании «ЛитАрт».