Проверка в воронежском детсаду не нашла подтверждения фактов насилия над детьми

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В декабре прошлого года родители одного из воспитанников детсада №84 пожаловалась на то, что преподаватель рисования дала ее 5-летнему сыну подзатыльник во время занятий.

После жалобы женщины в управлении образования Воронежа провели проверку, на время которой преподаватель временно не проводила уроки рисования.

Проверка управления не нашла подтверждения фактов, о которых рассказала мама ребенка.

- Десятки опрошенных родителей других воспитанников не подтвердили наличия каких-либо претензий или нареканий к работе, личному и служебному поведению педагога, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Никаких оснований для лишения детей возможности заниматься с ней изобразительным искусством не усматривается.

В связи с этим преподаватель вернулась к занятиям, но теперь проводит в присутствии представителей администрации детского сада – заведующей, старшего воспитателя или методиста. Это сделано, «чтобы исключить возникновение новых спорных ситуаций, которые могут послужить причиной к дальнейшей травле сотрудника».