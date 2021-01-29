Следователи начали проверку по факту разваливающегося в Воронеже общежития

Разваливающимся зданием общежития на Ленинском проспекте, 135 в Воронеже заинтересовались следователи. Ранее в СМИ прошла информация о том, что помещение, в котором проживают десятки семей, находится в плачевном состоянии. Оно не включено в список аварийный, но и капремонт здесь проводить не собираются.

– СК организовал доследственную проверку о нарушении жилищных прав граждан, – пояснили в СУ СК по Воронежской области 29 января.

Здание, построенное еще в шестидесятых годах прошлого века, начало разрушаться. Из-за старых лопнувших труб здесь сыпется кирпичная кладка, внутри дом покрыт черной плесенью.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происходящего. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка, в том числе и действиям должностных лиц. По результатам примут процессуальное решение.

Как пояснили в мэрии Воронежа, с дома статус общежития был снят в 2011 году. За время эксплуатации дома коммуникации обветшали. В частности, гидроизоляция и система водоотведения. В результате влага стала пропитывать стены. После минувших заморозков и резкого потепления стал разрушаться кирпич.

Вчера, 28 января, было проведено комиссионное обследование дома.

- Указанный дом входит в краткосрочный план капремонта на 2021 - 2022 годы, однако администрация города будет ходатайствовать перед ФКР о скорейшем проведении инструментального обследования и переносе сроков выполнения работ по ремонту инженерных коммуникаций на ближайшее время, – пояснили в мэрии.