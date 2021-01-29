Под Воронежем Лискинскую транспортную прокуратуру возглавил Сергей Федин

Фото – Лискинская транспортная прокуратура

На должность Лискинского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры назначен Сергей Федин. Он приступил к исполнению обязанностей в новой должности с 21 января. Соответствующий приказ о его назначении подписал генеральный прокурор РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 29 января.

Сергей Федин имеет звание старшего советника юстиции. Ему 42 года. Он уроженец города Орел. В 1998 году окончил Орловский юридический институт МВД. После этого в течение 10 лет трудился в Московском управлении МВД на транспорте на станции Орел. Затем стал старшим следователем Брянского следственного отдела на транспорте.

С 2010 года был заместителем орловского транспортного прокурора. С 15 по 18 год возглавлял ведомство в Туле. Затем занимал должность воронежского транспортного прокурора.