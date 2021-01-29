В Воронежской области завершилось расследование дела о сбыте партии фальшивых 5-тысячных купюр

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Грибановском районе следователи завершили предварительное следствие по делу 28-летнего жителя Ставропольского края, которого обвиняют в незаконном хранении и сбыте денежных купюр.

Напомним, в конце 2019 года мужчина приобрел у неустановленного лица партию поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. 72 из них сразу сбыл другому лицу (фальшивки позже полицейские изъяли из оборота в Грибановском районе), а еще 32 банкноты хранил дома. Эту пачку изъяли во время обыска в доме задержанного. Кстати, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

За новое преступление подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.